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Швейцария заморозила активы Януковича еще на год

Швейцария продлила на год блокировку активов экс-президента Украины Виктора Януковича

Об этом сообщает в Twitter посольство Швейцарии в Украине.

"19 декабря Федеральный Совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов президента беглого Виктора Януковича и его окружения. Целью этого решения является поддержка правового сотрудничества между Швейцарией и Украиной", - говорится в сообщении.

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