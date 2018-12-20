Швейцария заморозила активы Януковича еще на год

20 декабря, 2018, 09:25

Швейцария продлила на год блокировку активов экс-президента Украины Виктора Януковича

Об этом сообщает в Twitter посольство Швейцарии в Украине.

"19 декабря Федеральный Совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов президента беглого Виктора Януковича и его окружения. Целью этого решения является поддержка правового сотрудничества между Швейцарией и Украиной", - говорится в сообщении.

19 декабря Федеральный Совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов президента беглого Виктора Януковича и его окружения. Целью этого решения является поддержка правового сотрудничества между Швейцарией и Украиной - Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 20 декабря 2018 г.