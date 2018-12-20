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Шуфрич и Бойко в Раде подрались с Березой. Парубий закрыл заседание

После принятия закона №5309 о переименовании УПЦ (МП) в сессионном зале Верховной Рады произошла потасовка между нардепами Нестором Шуфричем и Юрием Бойко с одной стороны и Юрием Березой - с другой

Об этом сообщает Еспресо.TV .

 

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