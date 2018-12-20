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Семья пленного моряка Эйдера поздравила его с 19-летием. Фотофакт


фото: Facebook Євгенія Ейдер
В четверг, 20 декабря, самому молодому украинскому военнопленному Андрею Эйдеру исполнилось 19 лет

Поздравление семья распространила в Facebook .

Под публикацией пользователи приветствовали парня и желали скорейшего возвращения домой.

Андрей Эйдер - украинский военный, матрос ВМСУ, который сейчас находится в плену в России. Во время захвата в плен Андрей получил ранения ног. Сейчас парень находится в российском СИЗО "Матросская тишина".

Адвокат Андрея, Александра Маркова, также поздравила парня в сети и отметила, что Андрей уже лучше себя чувствует. Врачи решили не доставать обломок с ноги парня, ведь он незначительный, "не надо лишний раз трогать ногу".

Во время встречи с адвокатом парень выразил обеспокоенность по поводу того, что его с "Матросской тишины" переведут в общий СИЗО "Лефортово" до его полного выздоровления.

Маркова отметила, что сделает все возможное, чтобы этого не допустить.

 

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