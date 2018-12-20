Сегодня вступил в силу новый порядок растаможивания "евроблях"
Теперь таможенная стоимость растаможивания авто определяется предоставленными документами на него, передает auto.24 .
20 декабря Постановление Кабинета министров от 12.12.2018 г. №1077 официально опубликовано в "Правительственном курьере". Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановление регламентирует правила растаможивания "евроблях". Существенное изменение, которое вносит этот документ в порядок растаможивания, расчет таможенной стоимости автомобиля.
Теперь таможенная стоимость автомобиля, от которой начисляется пошлина и НДС, должна определяться документами, предоставленными лицом, которое растаможивает автомобиль.
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Источник: auto.24
Согласно документу, указанное оформление будет осуществляться, в частности, следующими особенностями:
- применением исключительно электронной формы декларирования транспортных средств;
- определением перечня документов, которые необходимо подавать таможням;
- минимизацией срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;
- регламентацией действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.
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Как ранее объясняла глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, "если лицо, осуществляющее таможенное оформление авто, предоставит официальные документы, подтверждающие заявленную стоимость транспортного средства, в частности банковские платежные документы или договор купли-продажи, или копии таможенных деклараций страны отправления, таможенная стоимость корректироваться не будет ".
Впрочем, если у таможни есть подозрение, что стоимость авто занижена, таможенники вправе пользоваться каталогами ШВАК (schwacke) в которых указана завышенная стоимость автомобилей.
Также Постановление правительства регламентирует другие действия таможни, связанные с легализацией автомобилей с иностранной регистрацией, которые уже эксплуатировались на территории Украины
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Напомним, 8 ноября Рада приняла в целом закон о новых правилах растаможки автомобилей и о более жесткие штрафы для "евроблях". В ГФС отметили, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50-процентной скидкой.
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