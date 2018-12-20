Сегодня вступил в силу новый порядок растаможивания "евроблях"

20 декабря, 2018, 14:20

Вступило в силу Постановление правительства, регламентирующее правила растаможивания "евроблях"

Теперь таможенная стоимость растаможивания авто определяется предоставленными документами на него, передает auto.24 .

20 декабря Постановление Кабинета министров от 12.12.2018 г. №1077 официально опубликовано в "Правительственном курьере". Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление регламентирует правила растаможивания "евроблях". Существенное изменение, которое вносит этот документ в порядок растаможивания, расчет таможенной стоимости автомобиля.

Теперь таможенная стоимость автомобиля, от которой начисляется пошлина и НДС, должна определяться документами, предоставленными лицом, которое растаможивает автомобиль.

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Источник: auto.24

Согласно документу, указанное оформление будет осуществляться, в частности, следующими особенностями:

применением исключительно электронной формы декларирования транспортных средств;

определением перечня документов, которые необходимо подавать таможням;

минимизацией срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;

регламентацией действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.

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Как ранее объясняла глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, "если лицо, осуществляющее таможенное оформление авто, предоставит официальные документы, подтверждающие заявленную стоимость транспортного средства, в частности банковские платежные документы или договор купли-продажи, или копии таможенных деклараций страны отправления, таможенная стоимость корректироваться не будет ".

Впрочем, если у таможни есть подозрение, что стоимость авто занижена, таможенники вправе пользоваться каталогами ШВАК (schwacke) в которых указана завышенная стоимость автомобилей.

Также Постановление правительства регламентирует другие действия таможни, связанные с легализацией автомобилей с иностранной регистрацией, которые уже эксплуатировались на территории Украины