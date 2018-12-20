Самая глубокая точка на планете загрязнена пластиком

20 декабря, 2018, 21:56

Дно Марианского желоба в Тихом океане, самая глубокая точка на Земле, загрязнено пластиком

Об этом сообщает The Guardian .

Дно Марианского желоба в Тихом океане загрязнено пластиком. Исследователи туда опустились и обнаружили значительную концентрацию микрочастиц пластика.

Отмечается, что уровень загрязнения в Марианском желобе выше, чем в образцах из открытых вод Тихого, Атлантического и Арктического океанов.

Китайские ученые отмечают, что искусственный пластик загрязнил отдаленные уголки мира. По их словам, последствия этого явления пока не известны, но они могут оказаться вредными для экосистемы.

Другие недавние исследования показали влияние человеческой деятельности на Марианскую впадину с высоким уровнем загрязняющих веществ. Микропластик нашли в желудках глубоководных существ. Также он есть в швейцарских горах, водопроводной воде и человеческих фекалиях.

Много миллионов тонн пластика вливается в океаны ежегодно, но где все это загрязнение заканчивается, неизвестно.