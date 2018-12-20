С сегодняшнего дня в 11 украинских городах заработала услуга MobileID. Что это такое

20 декабря, 2018, 12:30

20 декабря первый мобильный оператор в Украине полноценно ввел услугу MobileID

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Выскуб.

"Сегодня есть первые результаты очень сложного и комплексного проекта, который длился более 2,5 года - только первый из мобильных операторов в Украине полноценно ввел MobileID", - пишет Вискуб.

Поэтому, отныне MobileID доступно абонентам Киевстар в 11 городах Украины (Киев, Днепр, Львов, Винница, Одесса, Житомир, Ивано-Франковск, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы).

"Этот день должен занять особое место в timeline развития е-правительства в Украине", - уверен он.

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По словам представителя Госагентства, сегодня гражданам и бизнесу уже доступно более 100 приоритетных публичных услуг онлайн. В то же время уровень использования е-услуг пока не является достаточно высоким. И одним из ключевых барьеров является отсутствие у граждан удобных, доступных и безопасных средств электронной идентификации, убежден заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного управления.

"Именно технология MobileID и возможность подписывать электронные документы с помощью мобильного телефона должны стать "ключом" граждан к прозрачным и некоррупционным электронным услугам. А также - стимулировать развитие новых электронных сервисов во всех сферах", - объясняет Выскуб.

Также в Госагентстве анонсировали "электронный кабинет водителя" и соответствующие электронные услуги для автовладельцев - эти услуги будут доступны уже с использованием MobileID.

"Сегодня исторический день и событие! Мы присоединились к топ 20-30 стран мира, ввели MobileID! Поэтому есть все шансы для "цифрового прорыва" в ближайшие 2 года! " - добавил заместитель главы Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Выскуб.