Российский истребитель уронил топливные баки, они упали на город на Кубани
20 декабря, 2018, 19:26
Российский истребитель МиГ-29 при полете над Краснодарским краем в окрестностях Ейска (курортный город у берегов Азовского моря) потерял запасные топливные баки
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел сегодня утром и характеризуется как "внештатный отстрел" дополнительных топливных баков. Отмечается, что баки упали на территории города - в промышленной зоне.
Источник заявляет, что в результате происшествия никто не пострадал, а самолет приземлился.
Российские СМИ не называют точную принадлежность истребителя, сообщая, что он, вероятно, мог принадлежать морской авиации.
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