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Российский истребитель уронил топливные баки, они упали на город на Кубани

Российский истребитель МиГ-29 при полете над Краснодарским краем в окрестностях Ейска (курортный город у берегов Азовского моря) потерял запасные топливные баки

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел сегодня утром и характеризуется как "внештатный отстрел" дополнительных топливных баков. Отмечается, что баки упали на территории города - в промышленной зоне.

Источник заявляет, что в результате происшествия никто не пострадал, а самолет приземлился.

Российские СМИ не называют точную принадлежность истребителя, сообщая, что он, вероятно, мог принадлежать морской авиации.

 

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