Рада поддержала закон о закупках импортной оборонной продукции за основу

20 декабря, 2018, 16:47

Закон должен упростить и ускорить процесс закупки оборонной продукции за рубежом

"За" проголосовали 234 народных избранника, сообщает Еспресо.TV .

Проект Закона №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту" направлен в ВРУ 25 сентября.

Закон разработан народным депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко" Иваном Винником.

Как говорится в пояснительной записке, законопроектом предлагается предоставить возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.