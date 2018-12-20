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Рада поддержала закон о закупках импортной оборонной продукции за основу


фото: rada.gov.ua
Закон должен упростить и ускорить процесс закупки оборонной продукции за рубежом

"За" проголосовали 234 народных избранника, сообщает Еспресо.TV .

Проект Закона №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту" направлен в ВРУ 25 сентября.

Закон разработан народным депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко" Иваном Винником.

Как говорится в пояснительной записке, законопроектом предлагается предоставить возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.

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