"Суд" в Крыму отказал пленному украинскому моряку в удовлетворении апелляционной жалобы
Об этом сообщает "Крым Реалии".
Адвокат Валерий Беличенко во время заседания заявил, что у подзащитного отсутствовал умысел на совершение правонарушения, а также подчеркнул, что он является военнопленным. Сам подсудимый также неоднократно обращал внимание суда на этот факт.
Судья требовал предоставить документы о состоянии войны между Россией и Украиной.
Защита отметила, что 25 ноября в районе Керченского пролива имело место боестолкновение. В то же время сторона обвинения заявила, что это было "не боестолкновение, а задержание нарушителей границы".
Впрочем, 19 декабря Верховный суд Крыма оставил под арестом задержанных 25 ноября у побережья Крыма украинских военных - старшего матроса буксира "Яны Капу" Владимира Варимеза, мичмана "Яны Капу" Юрия Будзила, старшего матроса катера "Никополь" Андрея Опрыска и еще одного военного с "Никополя" Сергея Цыбизова.
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- Богдан Головаш - старший матрос бронекатера "Бердянск".
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-Морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины.
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков до 25 января 2019 года.
- "Уполномоченный по правам человека в Крыму" Людмила Лубина рассказала об условиях, в которых находятся задержанные и арестованные украинские моряки .
- СБУ сообщила, что украинские моряки в Керченском проливе потерпели 6 видов нападения .
- Сообщалось, что трое раненых моряков перевели из больницы в СИЗО "Матросская тишина". Затем появилась информация, что 21 украинского моряка перевезли в Москву в "Лефортово".
- 10 захваченных Россией моряков объявили, что они военнопленные.
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