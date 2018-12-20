"Суд" в Крыму отказал пленному украинскому моряку в удовлетворении апелляционной жалобы

20 декабря, 2018, 14:16

20 декабря "Верховный суд" оккупированного Крыма отказал в удовлетворении апелляционной жалобы украинскому военнопленному Богдану Головашу, которого захватила в Керченском проливе и арестовала Россия

Об этом сообщает "Крым Реалии".

Адвокат Валерий Беличенко во время заседания заявил, что у подзащитного отсутствовал умысел на совершение правонарушения, а также подчеркнул, что он является военнопленным. Сам подсудимый также неоднократно обращал внимание суда на этот факт.

Судья требовал предоставить документы о состоянии войны между Россией и Украиной.

Защита отметила, что 25 ноября в районе Керченского пролива имело место боестолкновение. В то же время сторона обвинения заявила, что это было "не боестолкновение, а задержание нарушителей границы".

Впрочем, 19 декабря Верховный суд Крыма оставил под арестом задержанных 25 ноября у побережья Крыма украинских военных - старшего матроса буксира "Яны Капу" Владимира Варимеза, мичмана "Яны Капу" Юрия Будзила, старшего матроса катера "Никополь" Андрея Опрыска и еще одного военного с "Никополя" Сергея Цыбизова.

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