 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Суд" в Крыму отказал пленному украинскому моряку в удовлетворении апелляционной жалобы

20 декабря "Верховный суд" оккупированного Крыма отказал в удовлетворении апелляционной жалобы украинскому военнопленному Богдану Головашу, которого захватила в Керченском проливе и арестовала Россия

Об этом сообщает "Крым Реалии".

Адвокат Валерий Беличенко во время заседания заявил, что у подзащитного отсутствовал умысел на совершение правонарушения, а также подчеркнул, что он является военнопленным. Сам подсудимый также неоднократно обращал внимание суда на этот факт.

Судья требовал предоставить документы о состоянии войны между Россией и Украиной.

Защита отметила, что 25 ноября в районе Керченского пролива имело место боестолкновение. В то же время сторона обвинения заявила, что это было "не боестолкновение, а задержание нарушителей границы".

Впрочем, 19 декабря Верховный суд Крыма оставил под арестом задержанных 25 ноября у побережья Крыма украинских военных - старшего матроса буксира "Яны Капу" Владимира Варимеза, мичмана "Яны Капу" Юрия Будзила, старшего матроса катера "Никополь" Андрея Опрыска и еще одного военного с "Никополя" Сергея Цыбизова.

Читайте также: Что известно о захваченных Россией украинских моряках

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать