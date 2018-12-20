"Оставляю свой дом": alyona alyona сняла клип, как едет из Барышевки на мотоцикле с коляской
20 декабря, 2018, 11:42
Звезда социальных сетей украинская реперка alyona alyona выпустила свой новый клип "Оставляю свой дом", в котором она едет из Барышевки на мотоцикле с коляской
Соответствующее видео реперка опубликовала в Youtube-канале.
В качестве режиссера нового клипа выступил николаевский рэпер Delta Arthur.
Реперка в клипе говорит, что попросила принять участие в клипе родителей, потому что будет прощаться с городом Барышевкой. В частности, alyona alyona едет на мотоцикле и держит в руках дымовые шашки. Кроме того, реперша в кадре появляется на Крещатике возле торгового центра и в магазине, где она покупает себе новый Iphone.
Алена - воспитательница в детском саду в городе Барышевка Киевской области. В свободное время она читает рэп и сидит в интернете.
- Напомним, 12 ноября alyona alyona выпустила клип "Головы". В течение всего клипа она бежит по лесу и поет.
- 30 ноября реперша обнародовала свой третий клип "Открывай".
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