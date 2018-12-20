"Мертвая" зона оккупированного Донецка. Жуткие фото

20 декабря, 2018, 17:33

Жители оккупированного Донецка показали, как выглядит Киевский проспект, которым в довоенный период направлялись в аэропорт

Об этом сообщают "Донецкие новости".

На фото продемонстрирован участок проспекта от пересечения с ул. Благовещенской до Путиловского моста и стелы "Донецк" на въезде в город со стороны Ясиноватской трассы.

Судя по кадрам, в этой части Донецка мало что изменилось после обстрела 2014-2015 годов - так же стоят поврежденные дома, оконные проемы забиты фанерой. Здание поликлиники горбольницы № 18 не восстановили, а проезд к ней и стадиону "Монолит" перекрыли балками (до 2017 года здесь стоял блокпост).

Эта часть города считается "мертвой", поэтому, несмотря на будний день, на трассе - одиночные машины, на тротуарах - редкие прохожие.