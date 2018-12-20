Путин заявил, что отношения между Украиной и РФ не будут зависеть от того, кто будет в Кремле

20 декабря, 2018, 16:08

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Украиной и РФ не будут зависеть от того, кто будет находиться в Кремле

Об этом сказал УНИАН в Москве Роман Цимбалюк в эфире Еспресо.TV .

"Я бы хотел обратить внимание на его ответ на мой вопрос, где он сказал, что отношения наших стран не будут зависеть от персоналий, и от того, кто будет находиться в Кремле. Видимо, это очень важно, потому что у нас некоторые думают, что Путин плохой, песни поют о нем. Полагают, что он уйдет и что-то изменится. На самом деле не изменится, потому что с точки зрения российских национальных интересов наше государство, почему-то не должно существовать", - подчеркнул он.