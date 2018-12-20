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Путин заявил, что отношения между Украиной и РФ не будут зависеть от того, кто будет в Кремле


фото: REUTERS
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Украиной и РФ не будут зависеть от того, кто будет находиться в Кремле

Об этом сказал УНИАН в Москве Роман Цимбалюк в эфире Еспресо.TV .

"Я бы хотел обратить внимание на его ответ на мой вопрос, где он сказал, что отношения наших стран не будут зависеть от персоналий, и от того, кто будет находиться в Кремле. Видимо, это очень важно, потому что у нас некоторые думают, что Путин плохой, песни поют о нем. Полагают, что он уйдет и что-то изменится. На самом деле не изменится, потому что с точки зрения российских национальных интересов наше государство, почему-то не должно существовать", - подчеркнул он.

  • Напомним, что во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин не ответил на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка о том, сколько РФ тратит на оккупированные территории Донбасса и будет ли он забирать российских граждан из украинских тюрем в обмен на украинцев
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