Путин заявил, что не будет препятствовать проходу судов в Керченском проливе
Об этом президент России Владимир Путин заявил во время итоговой пресс-конференции, сообщает Еспресо.TV .
"11 сентября прошлого года украинские суда, в том числе и военные, выполнив все требования, спокойно были проведены нашими лоцманами в Азовское море и далее в порт. Никто не мешал. На этот раз все было по-другому, это целенаправленная провокация в ходе предвыборной кампании господина Порошенко.... Без лоцманской проводки неизвестно что может случиться, тем более публично некоторые деятели сегодня в Киеве заявляют о намерении взорвать мост (Крымский мост, - ред.). Мы не можем этого допустить, это было бы бессмысленно с нашей стороны", - заявил он.
Путин добавил, что РФ готова соблюдать договор с Украиной по Азовскому морю от 2003 года и не препятствует проходу, в том числе, военных судов.
"Мы готовы соблюдать достигнутые договоренности и не объявлять одностороних действий", - заявил он.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
- Украина с привлечением международных партнеров планирует осуществить новый проход через Керченский пролив.
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