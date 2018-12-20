Путин заявил, что не будет препятствовать проходу судов в Керченском проливе

20 декабря, 2018, 15:41

Россия не будет препятствовать проходу судов, в том числе военных, в Керченском проливе

Об этом президент России Владимир Путин заявил во время итоговой пресс-конференции, сообщает Еспресо.TV .

"11 сентября прошлого года украинские суда, в том числе и военные, выполнив все требования, спокойно были проведены нашими лоцманами в Азовское море и далее в порт. Никто не мешал. На этот раз все было по-другому, это целенаправленная провокация в ходе предвыборной кампании господина Порошенко.... Без лоцманской проводки неизвестно что может случиться, тем более публично некоторые деятели сегодня в Киеве заявляют о намерении взорвать мост (Крымский мост, - ред.). Мы не можем этого допустить, это было бы бессмысленно с нашей стороны", - заявил он.

Путин добавил, что РФ готова соблюдать договор с Украиной по Азовскому морю от 2003 года и не препятствует проходу, в том числе, военных судов.

"Мы готовы соблюдать достигнутые договоренности и не объявлять одностороних действий", - заявил он.