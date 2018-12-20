Путин рассказал "сладкую сказку" о невиновности России в Керченском проливе

20 декабря, 2018, 12:10

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Керченском проливе

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, сообщает Еспресо.TV.

"Констатируем, что это была провокация. Мне кажется, что провокации всегда плохие, провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий? Разумеется, там выборы им нужно заострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента. Я имею в виду действующего президента, действующей власти. Но это плохо, это в конечном итоге в ущерб интересам своего народа", - высказался он.

Путин свалил ситуацию в Керченском проливе на предстоящих выборах в Украине.

"Хотя можно без всяких провокаций двигаться спокойно, как и было прежде. Удалась она или нет? Ну с точки зрения повышения рейтинга может быть. Рейтинг у Петра Алексеевича будто подрос, он теперь с 5-й позиции переместился где-то на 2-3, колебания около 15%, Юлия Владимировна - у нее 20 с лишним, а все остальные - Зеленский, Бойко у них в районе 12%. в этом смысле он свою задачу выполнил, за счет интересов страны. Это плохой способ поднятия рейтинга", - заявил он.