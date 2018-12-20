Путин рассказал "сладкую сказку" о невиновности России в Керченском проливе
Об этом он рассказал во время пресс-конференции, сообщает Еспресо.TV.
"Констатируем, что это была провокация. Мне кажется, что провокации всегда плохие, провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий? Разумеется, там выборы им нужно заострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента. Я имею в виду действующего президента, действующей власти. Но это плохо, это в конечном итоге в ущерб интересам своего народа", - высказался он.
Путин свалил ситуацию в Керченском проливе на предстоящих выборах в Украине.
"Хотя можно без всяких провокаций двигаться спокойно, как и было прежде. Удалась она или нет? Ну с точки зрения повышения рейтинга может быть. Рейтинг у Петра Алексеевича будто подрос, он теперь с 5-й позиции переместился где-то на 2-3, колебания около 15%, Юлия Владимировна - у нее 20 с лишним, а все остальные - Зеленский, Бойко у них в районе 12%. в этом смысле он свою задачу выполнил, за счет интересов страны. Это плохой способ поднятия рейтинга", - заявил он.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-Морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
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