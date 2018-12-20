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Путин прокомментировал возможность возвращения Донбасса Украине


фото: REUTERS
Президент России Владимир Путин заявил, что "попытки Украины силовым путем вернуть оккупированный Донбасс" обречены на провал

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Еспресо.TV.

"Там ежедневно почти люди гибнут. Мирные. Мы оказываем помощь, и гуманитарную, людям, проживающим на этой территории. Только для того, чтобы их окончательно там не съели, не раздавили и не порвали. И будем это делать дальше. Поэтому что попытки решить вопрос политического характера с помощью силы, а мы видим это в течение нескольких лет со стороны киевской власти, они обречены на провал. Это надо понять", - заявил Путин.

Он заявил, что Украина остается одним из крупнейших экономических партнеров России и, что РФ выступает за "мир и процветание" на всей территории Украины, в том числе и на Донбассе.

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