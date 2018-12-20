20 декабря, 2018, 12:14

Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин не ответил на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка о том, сколько РФ тратит на оккупированные территории Донбасса и будет ли он забирать российских граждан из украинских тюрем в обмен на украинцев

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Цимбалюк спросил, какую сумму Россия тратит на оккупацию Донбасса, где люди под российским руководством живут в бедности. В ответ президент РФ спросил "кто установил блокаду между Донбассом и остальной Украиной" и обвинил в этом украинскую власть. По поводу финансирования оккупированных территорий Путин заявил, что Россия "предоставляет гуманитарную помощь", и пообещал продолжить это делать, чтобы жителей оккупированных территорий "не раздавили, не съели и не порвали".

При этом Путин не назвал сумму, в которую российским налогоплательщикам обходится содержание оккупированных территорий.

Также Цимбалюк поставил вопрос по обмену украинских политзаключенных и военнопленных на заключенных в Украине российских оккупантов. На этот вопрос Путин ответил повторением своего тезиса об уголовном деле в отношении украинских военных моряков и вспомнил Медведчука.

"Обменом мы занимались, Медведчук по поручению Порошенко приезжал в Москву, ставил вопрос об освобождении украинских военных. Эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела", - сказал Путин.

О судьбах заключенных в Украине россиян Путин ничего не сказал.