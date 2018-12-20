Путин не ответил Цимбалюку, сколько РФ тратит на Донбасс и нужны ли ему пленные россияне
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Цимбалюк спросил, какую сумму Россия тратит на оккупацию Донбасса, где люди под российским руководством живут в бедности. В ответ президент РФ спросил "кто установил блокаду между Донбассом и остальной Украиной" и обвинил в этом украинскую власть. По поводу финансирования оккупированных территорий Путин заявил, что Россия "предоставляет гуманитарную помощь", и пообещал продолжить это делать, чтобы жителей оккупированных территорий "не раздавили, не съели и не порвали".
При этом Путин не назвал сумму, в которую российским налогоплательщикам обходится содержание оккупированных территорий.
Также Цимбалюк поставил вопрос по обмену украинских политзаключенных и военнопленных на заключенных в Украине российских оккупантов. На этот вопрос Путин ответил повторением своего тезиса об уголовном деле в отношении украинских военных моряков и вспомнил Медведчука.
"Обменом мы занимались, Медведчук по поручению Порошенко приезжал в Москву, ставил вопрос об освобождении украинских военных. Эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела", - сказал Путин.
О судьбах заключенных в Украине россиян Путин ничего не сказал.
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