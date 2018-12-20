 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Путин не ответил Цимбалюку, сколько РФ тратит на Донбасс и нужны ли ему пленные россияне

Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин не ответил на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка о том, сколько РФ тратит на оккупированные территории Донбасса и будет ли он забирать российских граждан из украинских тюрем в обмен на украинцев

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Цимбалюк спросил, какую сумму Россия тратит на оккупацию Донбасса, где люди под российским руководством живут в бедности. В ответ президент РФ спросил "кто установил блокаду между Донбассом и остальной Украиной" и обвинил в этом украинскую власть. По поводу финансирования оккупированных территорий Путин заявил, что Россия "предоставляет гуманитарную помощь", и пообещал продолжить это делать, чтобы жителей оккупированных территорий "не раздавили, не съели и не порвали".

При этом Путин не назвал сумму, в которую российским налогоплательщикам обходится содержание оккупированных территорий.

Также Цимбалюк поставил вопрос по обмену украинских политзаключенных и военнопленных на заключенных в Украине российских оккупантов. На этот вопрос Путин ответил повторением своего тезиса об уголовном деле в отношении украинских военных моряков и вспомнил Медведчука.

"Обменом мы занимались, Медведчук по поручению Порошенко приезжал в Москву, ставил вопрос об освобождении украинских военных. Эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела", - сказал Путин.

О судьбах заключенных в Украине россиян Путин ничего не сказал.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

20 декабря, 2018 четверг

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать