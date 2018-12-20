Приоритетом Минобороны становится морская база на Азове, - Полторак

20 декабря, 2018, 21:48

Министр обороны Степан Полторак заявил, что приоритетной задачей Министерства обороны будет создание морской базы в Азовском море

Об этом Полторак заявил на пресс-конференции в Одессе, сообщает Укринформ .

ВСУ и ВМС должны быть готовы обеспечить территориальную целостность Украины, отметил министр.

"Командованию ВМС надо предоставить расчеты по созданию морской базы на Азовском море. Нам надо усилить свое присутствие в Азовском море, мы должны реагировать на угрозы, которые существуют в Азовском море, и ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой РФ захватить новые территории, - сказал Полторак.

Поэтому, по словам министра, приоритетом на 2019 год будет создание морской базы в Азовском море и штаба Военно-морских сил.