Приоритетом Минобороны становится морская база на Азове, - Полторак
20 декабря, 2018, 21:48
Министр обороны Степан Полторак заявил, что приоритетной задачей Министерства обороны будет создание морской базы в Азовском море
Об этом Полторак заявил на пресс-конференции в Одессе, сообщает Укринформ .
ВСУ и ВМС должны быть готовы обеспечить территориальную целостность Украины, отметил министр.
"Командованию ВМС надо предоставить расчеты по созданию морской базы на Азовском море. Нам надо усилить свое присутствие в Азовском море, мы должны реагировать на угрозы, которые существуют в Азовском море, и ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой РФ захватить новые территории, - сказал Полторак.
Поэтому, по словам министра, приоритетом на 2019 год будет создание морской базы в Азовском море и штаба Военно-морских сил.
- Как заявил народный депутат Андрей Белецкий, после отмены соглашения с Россией о совместном пользовании Азовским морем и Керченским проливом корабли НАТО смогут свободно проходить в украинские порты в Азовском море.
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