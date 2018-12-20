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Прокуратура проводит обыски в Укргаздобыче

Представители органов прокуратуры начали обыски в офисе АО "Укргаздобыча"

Об этом сообщается на сайте компании.

По данным пресс-службы компании, перед этим, вечером 19 декабря, обыски прошли у нескольких руководителей производственных направлений, "что в дальнейшем привело к обыскам в офисе компании".

В Укргаздобыче отметили, что сотрудничают с представителями правоохранительных органов и предоставляют всю необходимую документацию.

"В случае выяснения вины сотрудников, к ним будут применены соответствующие меры", - добавили в компании, отметив, что коррупция и двойные стандарты "неприемлемы в любом виде".

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