Премьер-лига решила, увеличивать ли количество клубов в следующем сезоне
20 декабря, 2018, 16:50
Украинская футбольная премьер-лига решила, сколько клубов будут играть в сильнейшем дивизионе в следующем сезоне
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .
20 декабря в Киеве состоялось общее собрание участников премьер-лиги, на котором обсуждался формат чемпионата Украины-2019/20.
Клубы решили в следующем сезоне не увеличивать количество участников турнира до 16 и оставить в премьер-лиге 12 команд.
Также было рассмотрено обращение комитета национальных сборных команд и тренерского штаба национальной сборной о переносе даты проведения матчей 22-го тура премьер-лиги, который состоится 16 марта, в связи с подготовкой к матчу со сборной Португалии в квалификации Евро-2020. Этот вопрос пока не нашел поддержки у представителей клубов.
- В сентябре стало известно, что до конца нынешнего сезона в чемпионате Украины по футболу должна появиться система видеоповторов VAR .
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