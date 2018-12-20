Премьер-лига решила, увеличивать ли количество клубов в следующем сезоне

20 декабря, 2018, 16:50

Украинская футбольная премьер-лига решила, сколько клубов будут играть в сильнейшем дивизионе в следующем сезоне

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .

20 декабря в Киеве состоялось общее собрание участников премьер-лиги, на котором обсуждался формат чемпионата Украины-2019/20.

Клубы решили в следующем сезоне не увеличивать количество участников турнира до 16 и оставить в премьер-лиге 12 команд.

Также было рассмотрено обращение комитета национальных сборных команд и тренерского штаба национальной сборной о переносе даты проведения матчей 22-го тура премьер-лиги, который состоится 16 марта, в связи с подготовкой к матчу со сборной Португалии в квалификации Евро-2020. Этот вопрос пока не нашел поддержки у представителей клубов.