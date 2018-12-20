Посол США призвал Германию отказаться от "Северного потока-2"
20 декабря, 2018, 07:53
Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал немецкое правительство прекратить поддержку строительства российского газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В авторской колонке для газеты Rheinische Post Гренелл назвал проект газопровода "бесцеремонной попыткой российского правительства усилить давление на европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения". Посол США подчеркнул, что одновременно Россия "продолжает свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".
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По словам дипломата, газопровод позволит России усилить влияние на Европу и направить полученные миллиарды евро на "дестабилизирующую внешнюю политику и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения", в котором "растет агрессивность".
- Напомним, Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- В ЕС одобрили изменения в законодательство, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины. Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2" . Польша планирует построить собственный газопровод в Данию по дну Балтийского моря. Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2" . В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2" .
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций, а также предлагают Европе газ вместо российского.
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне. Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2". Австрийский канцлер поддержал строительство "Северного потока-2".
- Ангела Меркель подчеркнула необходимость сохранения роли Украины как транзитера российского газа в Европу.
- Польша заявила, что не прекратит блокировать строительство "Северного потока-2". США предупредили о наличии "многих средств" остановить "Северный поток-2".
- Министр экономики Германии заявил, что ФРГ не откажется от Северного потока-2 даже несмотря на агрессию РФ на море.
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