Посол США призвал Германию отказаться от "Северного потока-2"

20 декабря, 2018, 07:53

Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал немецкое правительство прекратить поддержку строительства российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В авторской колонке для газеты Rheinische Post Гренелл назвал проект газопровода "бесцеремонной попыткой российского правительства усилить давление на европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения". Посол США подчеркнул, что одновременно Россия "продолжает свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".

Читайте также: Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы

По словам дипломата, газопровод позволит России усилить влияние на Европу и направить полученные миллиарды евро на "дестабилизирующую внешнюю политику и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения", в котором "растет агрессивность".