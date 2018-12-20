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Посол США призвал Германию отказаться от "Северного потока-2"

Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал немецкое правительство прекратить поддержку строительства российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В авторской колонке для газеты Rheinische Post Гренелл назвал проект газопровода "бесцеремонной попыткой российского правительства усилить давление на европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения". Посол США подчеркнул, что одновременно Россия "продолжает свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".

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По словам дипломата, газопровод позволит России усилить влияние на Европу и направить полученные миллиарды евро на "дестабилизирующую внешнюю политику и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения", в котором "растет агрессивность".
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