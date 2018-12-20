После отмены соглашения с Россией по Азову корабли НАТО смогут заходить в Керченский пролив, - Белецкий

20 декабря, 2018, 20:29

После отмены соглашения с Россией о совместном пользовании Азовским морем и Керченским проливом корабли НАТО смогут свободно проходить в украинские порты в Азовском море

Об этом заявил народный депутат Андрей Белецкий в эфире Еспресо.TV

"Как только мы отменим это соглашение, Керченский пролив станет международными водами. Проливы, по международному праву, не могут принадлежать любому государству. Это не территориальные воды. С тех пор корабли НАТО смогут заходить в украинские порты в Азовском море", - отметил нардеп.

Белецкий назвал нецелесообразным третий проход украинских кораблей через Керченский пролив. По его мнению, лучше сначала отменить это соглашение, затем проходить. Тогда любая агрессия России расценивалась как морское пиратство.

"Если бы такое случилось (вооруженная агрессия в отношении украинских судов и экипажа - Ред.), это бы трактовалось как вооруженная агрессия и морское пиратство", - заверил Белецкий.

Также он заявил, что от США не будет никакой "жесткой операции" за освобождение Керченского пролива, пока Украина не прекратит действие договора об Азове с Россией.