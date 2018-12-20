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Порошенко уволил Богомолец из советников

Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
фото: global-ukraine
Президент Украины Петр Порошенко уволил Ольгу Богомолец с должности внештатного советника президента

Соответствующий указ №433 / 2018 глава государства подписал 19 декабря 2018 г.

"Уволить Богомолец Ольга Владимировна с должности советника президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

Напомним, Богомолец является депутатом Верховной Рады от фракции БПП и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

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