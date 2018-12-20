Порошенко уволил Богомолец из советников
20 декабря, 2018, 10:44
Президент Украины Петр Порошенко уволил Ольгу Богомолец с должности внештатного советника президента
Соответствующий указ №433 / 2018 глава государства подписал 19 декабря 2018 г.
"Уволить Богомолец Ольга Владимировна с должности советника президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.
Напомним, Богомолец является депутатом Верховной Рады от фракции БПП и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения.
- В начале декабря Ольга Богомолец заявила о намерениях баллотироваться в президенты на выборах 2019 г.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-