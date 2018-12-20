Порошенко объявил предварительные итоги военного положения
20 декабря, 2018, 16:27
После введения военного положения Украина усилила противовоздушную оборону
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время визита в Донецкую область, сообщает его пресс-служба.
"По итогам трех недель мы уже можем подвести конкретные предварительные результаты. Конечно, не обо всех из них я могу рассказывать, но отмечу, что сделано в направлении укрепления обороноспособности уже немало. В частности, усилена противовоздушная оборона. Мы нарастили силы и средства Воздушных сил Украины на угрожающих направлениях", - заявил Порошенко.
Он также отметил, что за этот период повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск. И особенно на территориях десяти областей, граничащих с Россией.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
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