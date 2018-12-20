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Порошенко объявил предварительные итоги военного положения


фото: president.gov.ua
После введения военного положения Украина усилила противовоздушную оборону

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время визита в Донецкую область, сообщает его пресс-служба.

"По итогам трех недель мы уже можем подвести конкретные предварительные результаты. Конечно, не обо всех из них я могу рассказывать, но отмечу, что сделано в направлении укрепления обороноспособности уже немало. В частности, усилена противовоздушная оборона. Мы нарастили силы и средства Воздушных сил Украины на угрожающих направлениях", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что за этот период повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск. И особенно на территориях десяти областей, граничащих с Россией.

 

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