Польша подписала новый 20-летний контракт на поставку газа из США

20 декабря, 2018, 11:38

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала 20-летний контракт с американской компанией Port Arthur LNG - дочерней компанией Sempra Energy - на поставки с 2023 г. cкрапленого газа из США

Об этом сообщает " Польское радио ".

"На основании подписанного соглашения, PGNiG будет покупать ежегодно 2 млн тонн газа LNG (около 2,7 млрд кубометров газа после регазификации). Поставка будет осуществляться с 2023 г.", - информирует польская компания.

Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что параллельно Польша продолжает расширение газового терминала в Свиноусци, куда будет попадать американский газ. Его первый этап завершается в 2021 году, второй - в 2023 году.

"Это соглашение является важным шагом к энергетической независимости и безопасности Польши", - цитирует министра энергетики США Рика Перри агентство Associated Press .

Как отмечается, закупка будет осуществляться по формуле FOB (Free On Board), по которой покупатель отвечает за транспортировку сжиженного газа.

Компания Port Arthur LNG заниматься только транспортировкой природного газа к экспортному терминалу, его сжижением и загрузкой. Это даст возможность PGNiG или поставить газ в Польшу, или продать его где угодно на глобальном рынке LNG.

Как отметил заместитель главы правления PGNiG Мацей Возняк, это уже третий долгосрочный контракт, подписанный за последние месяцы с американскими партнерами. Он отметил, что с 2023 г. польская компания будет располагать в целом 7,45 млн тонн сжиженного газа, после регазификации составит более 10 млрд кубометров природного газа.