Площадь прибрежных зон уменьшается: за последние 30 лет исчезло 16%
Об этом сообщает Nature.
Такие прибрежные зоны, которые осушаются во время отлива, называются Литораль. Они естественным образом защищают поверхность суши от морских штормов.
Оказалось, что за последние 30 лет площадь таких зон по всему миру снизилась на 16%. В основном это связано с деятельностью человека - люди активно используют прибрежные территории, создавая в том числе насыпи, которые полностью меняют экосистему.
В среднем площадь Литораль снижается на 0,5% в год - это влияет также на разрушение экосистем прибрежных водорослей - на 1,26% ежегодно и мангарових лесов - 1% в год.
На литорали приходится до 127 тыс. кв. км побережья, большая часть из них приходится на Азию - 44%. Также большие зоны осушения находятся в Бразилии, Северной Америке и Австралии.
В дальнейшем ученые планируют использовать результаты своего исследования для консультации власти различных стран в вопросах использования прибрежной полосы.
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