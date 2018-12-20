Около 450 тыс. россиян прошли биоконтроль на украинской границе, - Цигикал

20 декабря, 2018, 12:24

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что после введения биометрического контроля его прошли около 450 тыс. россиян на украинской границе

Об этом он заявил в интервью UATV .

"После введения биометрии, всего прошли через границу около 670 тыс. граждан, с которых мы сняли отпечатки, из них россиян было примерно 450 тыс.", - отметил Цигикал.

Он сказал, что введение биометрического контроля имеет очень положительный и весомый результат. В частности, ранее российские спецслужбы могли использовать обычные паспорта в своих целях, брать другие данные.

"Были такие случаи, когда мы задерживали российского офицера с поддельным украинским паспортом, а на самом деле это был совсем другой человек. Но сейчас, если мы снимаем отпечаток пальца, он уже не сможет заехать под другими установочными данными. Это позволяет фиксировать тех людей, которые едут к нам с недружелюбными намерениями", - сказал Цигикал.

По его словам, по сравнению с 2017 годом наблюдается увеличение потока нелегальной миграции. Так, оказывается, что уже задержаны более тысячи нелегальных мигрантов, а это на 20-30% больше, чем в 2017 году.

"Увеличение потока идет как на пунктах легального въезда - аэропорты, пункты пропуска, так и нелегального", - отметил Цигикал.

Он также добавил, что большая часть нелегальной миграции наблюдается с белорусского направления, в основном - это граждане Вьетнама, и со стороны РФ. Сейчас практически вся украинская граница работает в усиленном режиме. 157 пунктов пропуска оборудованы системами биоконтроля. Контроль касается граждан 71 страны, какие есть в "группе риска", в том числе России.