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Около 450 тыс. россиян прошли биоконтроль на украинской границе, - Цигикал


фото: прес-служба Держприкордонслужби
Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что после введения биометрического контроля его прошли около 450 тыс. россиян на украинской границе

Об этом он заявил в интервью UATV .

"После введения биометрии, всего прошли через границу около 670 тыс. граждан, с которых мы сняли отпечатки, из них россиян было примерно 450 тыс.", - отметил Цигикал.

Он сказал, что введение биометрического контроля имеет очень положительный и весомый результат. В частности, ранее российские спецслужбы могли использовать обычные паспорта в своих целях, брать другие данные.

"Были такие случаи, когда мы задерживали российского офицера с поддельным украинским паспортом, а на самом деле это был совсем другой человек. Но сейчас, если мы снимаем отпечаток пальца, он уже не сможет заехать под другими установочными данными. Это позволяет фиксировать тех людей, которые едут к нам с недружелюбными намерениями", - сказал Цигикал.

По его словам, по сравнению с 2017 годом наблюдается увеличение потока нелегальной миграции. Так, оказывается, что уже задержаны более тысячи нелегальных мигрантов, а это на 20-30% больше, чем в 2017 году.

"Увеличение потока идет как на пунктах легального въезда - аэропорты, пункты пропуска, так и нелегального", - отметил Цигикал.

Он также добавил, что большая часть нелегальной миграции наблюдается с белорусского направления, в основном - это граждане Вьетнама, и со стороны РФ. Сейчас практически вся украинская граница работает в усиленном режиме. 157 пунктов пропуска оборудованы системами биоконтроля. Контроль касается граждан 71 страны, какие есть в "группе риска", в том числе России.

  • Напомним, 1 сентября 2017 президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о обязательной биометрике для россиян на границе.
  • Биометрический контроль в Украине заработал с 1 января 2018 года. Он заключается в фиксации всех биометрических данных человека, включая отпечатки пальцев и цифровую фотографию, в пунктах пропуска через государственную границу нашей страны.
  • 6 января 2018 стало известно, что с начала года биометрический контроль на въезде в Украину прошли более 15 тыс. россиян.
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