Оккупанты 7 раз обстреляли Объединенные силы, сутки прошла без потерь
20 декабря, 2018, 07:23
В среду, 19 декабря, российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики обстреляли укрепления украинской армии в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Новомихайловка и Красногоровка на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь - на Мариупольском направлении.
Украинские военные были вынуждены открывать огонь для подавления вражеских провокаций. За прошедшие сутки никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.
В четверг, 20 декабря, с начала суток по состоянию на 7:00 боевики огня не открывали.
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