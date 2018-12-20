На пресс-конференцию Путина не пустили журналиста, который расследовал дело Скрипаля
Об этом Доброхотов написал в Тwitter.
"Окончательно сказали, что на прессуху не допустят (зачем тогда аккредитировали, непонятно). Что ж, быть единственным журналистом, которому не разрешено приходить на пресс-конференцию Путина, это почетно, я считаю. (Кстати, сегодня поздравим Путина с днем чекиста новым расследованием)", - написал журналист.
Отметим, что именно Доброхотов стоит за обличительным материалом об отравлении в Солсбери.
Окончательно сказали, что на прессуху не допустят (зачем тогда аккредитовали- неясно). Что ж, быть единственным журналистом, которому не позволено приходить на пресс-конференцию Путина - это почетно, я считаю. (Кстати, сегодня поздравим Путина с днем чекиста новым расследованием)- Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 20 декабря 2018 г.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российском экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего он был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов .
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки .
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что у них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова . В частности, те рассказали , что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали о Скрипале, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- В Британии на это заявили, что не верят Кремлю, а Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования о Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущие паспорта Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
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