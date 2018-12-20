На пресс-конференцию Путина не пустили журналиста, который расследовал дело Скрипаля

20 декабря, 2018, 11:32

Главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова не пустили на пресс-конференцию президента России Владимира Путина

Об этом Доброхотов написал в Тwitter.

"Окончательно сказали, что на прессуху не допустят (зачем тогда аккредитировали, непонятно). Что ж, быть единственным журналистом, которому не разрешено приходить на пресс-конференцию Путина, это почетно, я считаю. (Кстати, сегодня поздравим Путина с днем чекиста новым расследованием)", - написал журналист.

Отметим, что именно Доброхотов стоит за обличительным материалом об отравлении в Солсбери.