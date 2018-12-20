20 декабря, 2018, 13:10

19 декабря в Белой Церкви загорелось здание, принадлежащее Украинской православной церкви Московского патриархата храм Архистратига Михаила

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что сообщение о возгорании здания, которое находится на ул. Гайок, поступило в 3:03. На место пожара срочно направили спасателей 3-й ДПРЧ Белой Церкви.

"По прибытию к месту вызова было установлено, что горит здание площадью 50 кв.м, которое принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата, храм Архистратига Михаила", - говорится в сообщении.

Пожар локализовали в 03: 26 и успешно ликвидировали в 03:44. Сейчас пожарные устанавливают возможную причину пожара.