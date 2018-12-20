На Донбассе ВСУ вынуждены были отвечать огнем на провокации боевиков, ранен один военный

20 декабря, 2018, 18:25

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день ранения получил один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, в течение дня боевики трижды обстреливали украинские позиции, один раз с запрещенного минскими соглашениями оружия - из минометов были обстреляны позиции украинских войск в районе Гнутово.

Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели обстрелы в районе Красногоровки и Лебединского.

"Подразделения, которые обороняются, в ответ на враждебные обстрелы применяли дежурные огневые средства. В течение текущих суток один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.