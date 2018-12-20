Кит Харрингтон попытался приручить Беззубика на кастинге. А дракон из него поиздевался
Ролик опубликован на YouTube-канале Universal Pictures Russia.
Его партнером стал дракон Беззубик из популярного мультфильма "Как приручить дракона". На видео звезда сериала зачитывает сценарий и пытается вжиться в свою роль. Беззубик, в свою очередь, всячески отвлекает Харрингтона и смешит всю съемочную группу.
Все попытки приручить дракона оборачиваются против героя: дракон пародирует его, кусает, выключает свет на съемочной площадке и даже чихает в лицо.
Ролик сделали в рамках рекламной компании мультфильма. В Украине пересмотреть новую часть "Как приручить дракона" можно будет с 21 февраля.
В третьей части мультфильма главный герой Иккинга становится лидером викингов. Его народ живет мирно с драконами, а сам парень продолжает руководить поселком с Беззубиком, однако вскоре дракон встречает Белую ярость и понимает, что он не последний представитель своего вида. Вопрос в том, чем это открытие обернется для поселка.
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