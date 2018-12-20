Кирилл призвал руководителей поместных церквей не признавать Православную церковь Украины

20 декабря, 2018, 14:11

Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты Объединительного собора в Киеве, на котором была создана Православная церковь Украины

По словам Кирилла, в Киеве "состоялось незаконное сборище раскольников".

"Призываю Вас и всю полноту вашей Пресвятой Церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с ней в общение... Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви, грубого антиканонического вторжения в ее пределы, углубление церковного разделения в православный народ, еще большего раскола в украинском Православии", - заявил глава РПЦ в своем послании.

Кирилл также пожаловался, что 16 декабря, Константинопольский патриарх Варфоломей официально признал избрание предстоятеля Православной церкви Украины.

"Для Константинопольской Церкви... больше не существует (Московского патриархата в Украине. - Ред.) только потому, что он не захотел быть участником навязанного извне проекта предоставления "автокефалии" и желает строить церковную жизнь согласно церковным законам, а не политическим амбициям власти", - считает руководитель русской церкви.