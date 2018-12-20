Кирилл призвал руководителей поместных церквей не признавать Православную церковь Украины
По словам Кирилла, в Киеве "состоялось незаконное сборище раскольников".
"Призываю Вас и всю полноту вашей Пресвятой Церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с ней в общение... Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви, грубого антиканонического вторжения в ее пределы, углубление церковного разделения в православный народ, еще большего раскола в украинском Православии", - заявил глава РПЦ в своем послании.
Кирилл также пожаловался, что 16 декабря, Константинопольский патриарх Варфоломей официально признал избрание предстоятеля Православной церкви Украины.
"Для Константинопольской Церкви... больше не существует (Московского патриархата в Украине. - Ред.) только потому, что он не захотел быть участником навязанного извне проекта предоставления "автокефалии" и желает строить церковную жизнь согласно церковным законам, а не политическим амбициям власти", - считает руководитель русской церкви.
- Напомним, Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине.
- 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему по патриарху УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- УПЦ МП отказалась от участия в единой автокефальной церкви и разорвала отношения со Вселенским патриархатом.
- 29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава новой церкви. Кроме того, Вселенский патриархат утвердил текст Томоса для Украины.
- 15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской создана новая Украинская православная церковь .
- Новую Украинскую православную церковь возглавил митрополит Епифаний из Киевского патриархата .
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-