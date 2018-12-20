Криминального авторитета "Арчи" депортировали из Украины в Грузию

20 декабря, 2018, 22:48

Суд принял решение депортировать из Украины на родину преступника с уголовным прозвищем "Арчи"

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Арчи" освободился из колонии в четверг, 20 грудня.Суд принял решение о принудительной депортации из Украины в Грузию.

"Сотрудниками Управления стратегических расследований ГУНП в Хмельницкой области по решению суда принудительно из нашей страны был выдворен только что освобожденный 20.12.2018 года с Шепетовской исправительной колонии криминальный авторитет, 1978 г.р., гражданин Грузии, с уголовным прозвищем" Арчи ", - заявил Аброськин.

Отмечается, что он планировал после освобождения остаться в Украине. Мужчина был осужден за серию разбойных нападений в Ровенской области.

"Еще сегодня до освобождения "Арчи" планировал остаться в нашей стране, но не судьба, возвращается домой в Грузию."

Аброськин отметил, что в новом, 2019 году, все иностранные преступники после освобождения будут ехать в свои страны.