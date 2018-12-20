Криминального авторитета "Арчи" депортировали из Украины в Грузию
Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Арчи" освободился из колонии в четверг, 20 грудня.Суд принял решение о принудительной депортации из Украины в Грузию.
"Сотрудниками Управления стратегических расследований ГУНП в Хмельницкой области по решению суда принудительно из нашей страны был выдворен только что освобожденный 20.12.2018 года с Шепетовской исправительной колонии криминальный авторитет, 1978 г.р., гражданин Грузии, с уголовным прозвищем" Арчи ", - заявил Аброськин.
Отмечается, что он планировал после освобождения остаться в Украине. Мужчина был осужден за серию разбойных нападений в Ровенской области.
"Еще сегодня до освобождения "Арчи" планировал остаться в нашей стране, но не судьба, возвращается домой в Грузию."
Аброськин отметил, что в новом, 2019 году, все иностранные преступники после освобождения будут ехать в свои страны.
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