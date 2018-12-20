Красный Крест требует от РФ предоставить доступ к украинским морякам

20 декабря, 2018, 20:51

Представители Красного Креста обратились к России с требованием предоставить им доступ к 24 украинским пленным морякам

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"В Международном комитете Красного Креста уже направили запрос в Российскую Федерацию о предоставлении представителям Красного креста доступа к украинским морякам", - заявила Денисова.

По ее словам, после получения доступа к морякам и их согласия, представители Красного Креста смогут с ними встретиться и конфиденциально проинформировать родственников о состоянии здоровья моряков и условий их содержания.