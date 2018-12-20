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Красный Крест требует от РФ предоставить доступ к украинским морякам

Представители Красного Креста обратились к России с требованием предоставить им доступ к 24 украинским пленным морякам

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"В Международном комитете Красного Креста уже направили запрос в Российскую Федерацию о предоставлении представителям Красного креста доступа к украинским морякам", - заявила Денисова.

По ее словам, после получения доступа к морякам и их согласия, представители Красного Креста смогут с ними встретиться и конфиденциально проинформировать родственников о состоянии здоровья моряков и условий их содержания.

  • Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
  • Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
  • ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
  • Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
  • Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
  • 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков. Их перевезли в Москву в СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина"
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