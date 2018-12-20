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Когда на украинских дорогах заработает фото- и видеофиксация. Помощь полиции


фото: ua.news
Фото- и видеофиксация заработает в полном объеме в первой половине 2019 года

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба Нацполиции.

"Важным направлением работы Нацполиции в 2019 году станет запуск на автодорогах страны и в больших городах системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Для этого в структуре Нацполиции будет создано подразделение, которое будет заниматься обработкой зафиксированной информации и привлечением правонарушителей к административной ответственности.

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"До конца первого полугодия камеры уже заработают на дорогах страны", - отметил Сергей Князев.

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