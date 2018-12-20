Кличко: За 2018 год мы реконструировали и отремонтировали в Киеве 104 парка и сквера

20 декабря, 2018, 14:21

За 4 года в столице реконструировали и отремонтировали 339 парков и скверов, только за 2018 год обновили 104 парка и сквера

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время отчета о работе городской власти в 2018 году, сообщает пресс-служба мэра Киева.

"Киев - это город парков, один из самых зеленых городов в мире! И одним из приоритетов нашей работы в этом году было восстановление зеленых зон. Ремонтные работы осуществили в 104 парках и скверах - больших и маленьких. В городе стало больше зеленых зон. Решением Киевсовета статус зеленых зон получили 86 земельных участков. Всего за 4 года мы реконструировали 339 парков и скверов", - заявил Кличко. Всего на обустройство парков и скверов в 2018 году из бюджета города выделили почти 370 млн грн.

По словам мэра, в частности, в этом году киевлянам были представлены такие обновленные зоны отдыха: вторая очередь столичного парка "Наталка", обновленный парк "Отрадный", парк "Сырецкий", первая очередь парков "Победа", "Владимирская горка", первая очередь парка "Муромец", зона отдыха на Русановской набережной, первая очередь нового парка на проспекте Шухевича, обновленные лестницы с Пейзажной аллеи на Подол. Также начали реконструкцию столичного зоопарка, первые результаты которой будут в следующем году.

В следующем году столичная власть продолжит работы по созданию новых и реконструкции старых зеленых зон. Так, планируют открыть третью очередь парка "Наталка", вторую очередь парка "Владимирская горка". В парке "Партизанской славы" будет новый фонтан, в "Сырецком" парке планируют построить концертную сцену, построить фонтан. В парке "Совки" будет новая велодорожка.

"Появятся в столице и новые знаковые туристические объекты. Мы уже начали строить мост, который соединит Владимирскую горку с Аркой дружбы народов. Планируем открыть его в конце весны. Он станет ключевой частью большого туристического маршрута по историческим местам центра столицы", - отметил мэр. Он добавил, что в рамках обустройства этого маршрута будут также обновлены Пейзажная аллея Аллея художников, исторические фонтаны столицы.

По словам Кличко, в 2019 году продолжится реконструкция и столичного зоопарка. Уже весной будут открыты после обновления три озера рядом с входом на территорию зоопарка и здание для зимовки птиц. В течение года - новый вход, приматник и один из крупнейших в столице аквариумов.