Грипп в Украине: эпидпорог превышен в 9 областях, два человека умерли

20 декабря, 2018, 16:40

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 213 тыс. человек

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В ведомстве отметили, что в Украине нет эпидемии гриппа, но эпидемические пороги превышены в девяти областях - Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской.

Среди всех больных - 66,5% детей в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет вырос на 7,2% и 3,6% соответственно. Два человека из группы риска умерли вследствие вируса гриппа типа А (Н3N2) и коронавируса.