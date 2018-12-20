Грипп в Украине: эпидпорог превышен в 9 областях, два человека умерли
20 декабря, 2018, 16:40
За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 213 тыс. человек
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
В ведомстве отметили, что в Украине нет эпидемии гриппа, но эпидемические пороги превышены в девяти областях - Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской.
Среди всех больных - 66,5% детей в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет вырос на 7,2% и 3,6% соответственно. Два человека из группы риска умерли вследствие вируса гриппа типа А (Н3N2) и коронавируса.
- Напомним, что из-за гриппа на карантин закрыли школы в Северодонецке Луганской области.
- Позже карантин ввели в 30 школах в Харьковской области.
- МЗ сообщал, что в Украине заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией превысили эпидемический порог.
- 1 декабря во Харькове умерла от гриппа девятилетняя девочка, позже умерла 62-летняя женщина от гриппа.
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