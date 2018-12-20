Госдеп: США инструменты противодействия "Северному потоку-2"
Об этом, находясь с визитом в Варшаве, заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, информирует РАР .
"Мы четко представили нашу позицию нашим союзникам из НАТО и европейским партнерам. Мы считаем, что это очень плохая идея как с точки зрения безопасности и диверсификации источников энергии", - заявил Салливан.
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По его словам, на дальнейшие шаги Вашингтона в этом направлении нужно еще подождать, но европейские партнеры знают, какие инструменты имеет США для противодействия "Северному потоку-2".
"Я еще не готов озвучивать то в этом вопросе от американского правительства. Могу лишь повторить решительную и последовательную позицию, которая указывает, что "Северный поток-2" является очень плохим проектом для Европы", - констатировал заместитель госсекретаря США.
Американский дипломат сообщил, что Вашингтон поддерживает альтернативу для Польши - строительство газопровода Baltic Pipe из шельфа Норвежского моря в РП, который планируют ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.
Кроме Польши, Салливан во время европейского турне посетил также Словакию, Австрию, Болгарию, Боснию и Герцеговину и Македонию.
- Напомним, Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины. Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2" . Польша планирует построить собственный газопровод в Данию по дну Балтийского моря. Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, помешают строительству "Северного потока-2" . В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2" .
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций, а также предлагают Европе газ вместо российского.
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне. Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2". Австрийский канцлер поддержал строительство "Северного потока-2".
- Ангела Меркель подчеркнула необходимость сохранения роли Украины как транзитера российского газа в Европу.
- Польша заявила, что не прекратит блокировать строительство "Северного потока-2". США предупредили о наличии "многих средств" остановить "Северный поток-2".
- Министр экономики Германии заявил, что ФРГ не откажется от Северного потока-2 даже несмотря на агрессию РФ на море.
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