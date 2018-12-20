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Госдеп: США инструменты противодействия "Северному потоку-2"


фото: EPA
Газопровод "Северный поток-2" вредит безопасности Европы, и Вашингтон имеет инструметы противодействия этому проекту

Об этом, находясь с визитом в Варшаве, заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, информирует РАР .

"Мы четко представили нашу позицию нашим союзникам из НАТО и европейским партнерам. Мы считаем, что это очень плохая идея как с точки зрения безопасности и диверсификации источников энергии", - заявил Салливан.

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По его словам, на дальнейшие шаги Вашингтона в этом направлении нужно еще подождать, но европейские партнеры знают, какие инструменты имеет США для противодействия "Северному потоку-2".

"Я еще не готов озвучивать то в этом вопросе от американского правительства. Могу лишь повторить решительную и последовательную позицию, которая указывает, что "Северный поток-2" является очень плохим проектом для Европы", - констатировал заместитель госсекретаря США.

Американский дипломат сообщил, что Вашингтон поддерживает альтернативу для Польши - строительство газопровода Baltic Pipe из шельфа Норвежского моря в РП, который планируют ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.

Кроме Польши, Салливан во время европейского турне посетил также Словакию, Австрию, Болгарию, Боснию и Герцеговину и Македонию.

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