Главную елку Украины признали лучшей в Европе
Соответствующий рейтинг опубликовали на сайте European Best Destinations.
"Столица Украины - идеальное место для путешественников, которые ищут подлинность, снег, традиции. В Киеве не один, а несколько рождественских ярмарок. Вы можете полюбоваться одной из самых красивых елок Европы на Софийской площади", - говорится в сообщении.
Также о елке написали, что она настоящая, а не искусственная. Кроме того, на ее убранство потратили десятки километров гирлянд.
В рейтинг вошли 16 городов. Он составляется на основе отзывов путешественников со всего мира, которые проголосовали за самые красивые рождественские елки.
Второе и третье места заняли рождественские елки в Вильнюсе и Риме.
Кроме того, посольство Украины в Бельгии написало, что рейтинг был опубликован более 20 тыс. раз в социальных сетях и был пересмотрен более чем 1 млн путешественников со всего мира.
Фото: ukrinform.ua
- Напомним, 10 декабря в Киеве на Софийской площади начали украшать главную елку страны.
- 19 декабря официально зажгли главную елку Украины.
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