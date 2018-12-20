Главную елку Украины признали лучшей в Европе

20 декабря, 2018, 14:31

Главная елка Украины, которая находится в Киеве на Софиевской площади, заняла первое место в рейтинге лучших рождественских елок Европы

Соответствующий рейтинг опубликовали на сайте European Best Destinations.

"Столица Украины - идеальное место для путешественников, которые ищут подлинность, снег, традиции. В Киеве не один, а несколько рождественских ярмарок. Вы можете полюбоваться одной из самых красивых елок Европы на Софийской площади", - говорится в сообщении.

Также о елке написали, что она настоящая, а не искусственная. Кроме того, на ее убранство потратили десятки километров гирлянд.

В рейтинг вошли 16 городов. Он составляется на основе отзывов путешественников со всего мира, которые проголосовали за самые красивые рождественские елки.

Второе и третье места заняли рождественские елки в Вильнюсе и Риме.

Кроме того, посольство Украины в Бельгии написало, что рейтинг был опубликован более 20 тыс. раз в социальных сетях и был пересмотрен более чем 1 млн путешественников со всего мира.

Фото: ukrinform.ua