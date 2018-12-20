 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Главную елку Украины признали лучшей в Европе


фото: ukrinform.ua
Главная елка Украины, которая находится в Киеве на Софиевской площади, заняла первое место в рейтинге лучших рождественских елок Европы

Соответствующий рейтинг опубликовали на сайте European Best Destinations.

"Столица Украины - идеальное место для путешественников, которые ищут подлинность, снег, традиции. В Киеве не один, а несколько рождественских ярмарок. Вы можете полюбоваться одной из самых красивых елок Европы на Софийской площади", - говорится в сообщении.

Также о елке написали, что она настоящая, а не искусственная. Кроме того, на ее убранство потратили десятки километров гирлянд.

В рейтинг вошли 16 городов. Он составляется на основе отзывов путешественников со всего мира, которые проголосовали за самые красивые рождественские елки.

Второе и третье места заняли рождественские елки в Вильнюсе и Риме.

Кроме того, посольство Украины в Бельгии написало, что рейтинг был опубликован более 20 тыс. раз в социальных сетях и был пересмотрен более чем 1 млн путешественников со всего мира.

Фото: ukrinform.ua

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать