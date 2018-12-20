Генассамблея ООН приняла миграционный пакт
Об этом сообщает DW .
Документ одобрили 152 государства. Пять стран - Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты - выступили против. Еще двенадцать членов ООН воздержались, в их числе - Австрия, Австралия, Болгария, Италия и Швейцария.
Документ не имеет юридически обязывающей силы и не нарушает суверенитет государств, участвующих в пакте, подчеркнула президент Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал принятие миграционного пакта.
"Я верю, что коллективное действие ради общего блага является единственным способом восстановить доверие", - подчеркнул он.
I believe the only way to rebuild trust and move forward is collective action for the common good. The Global Compact #ForMigration gives us just that. https://t.co/6Qg07XCrH9- António Guterres (@antonioguterres) 19 декабря 2018 г.
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