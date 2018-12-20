Генассамблея ООН приняла миграционный пакт

20 декабря, 2018, 10:42

Участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке большинством голосов приняли Пакт о беженцах

Об этом сообщает DW .

Документ одобрили 152 государства. Пять стран - Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты - выступили против. Еще двенадцать членов ООН воздержались, в их числе - Австрия, Австралия, Болгария, Италия и Швейцария.

Документ не имеет юридически обязывающей силы и не нарушает суверенитет государств, участвующих в пакте, подчеркнула президент Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал принятие миграционного пакта.

"Я верю, что коллективное действие ради общего блага является единственным способом восстановить доверие", - подчеркнул он.