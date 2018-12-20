 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Генассамблея ООН приняла миграционный пакт


фото: REUTERS
Участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке большинством голосов приняли Пакт о беженцах

Об этом сообщает DW .

Документ одобрили 152 государства. Пять стран - Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты - выступили против. Еще двенадцать членов ООН воздержались, в их числе - Австрия, Австралия, Болгария, Италия и Швейцария.

Документ не имеет юридически обязывающей силы и не нарушает суверенитет государств, участвующих в пакте, подчеркнула президент Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса.

Генеральный секретарь ООН   Антониу Гутерреш приветствовал принятие миграционного пакта.

"Я верю, что коллективное действие ради общего блага является единственным способом восстановить доверие", - подчеркнул он.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

20 декабря, 2018 четверг

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать