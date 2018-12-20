ФСБ выдвинула официальное обвинение активисту Бекирову

20 декабря, 2018, 13:32

Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову предъявили официальное обвинение в незаконном обороте оружия

Об этом пишет управление ФСБ России в Крыму и Севастополе, сообщает Радио Свобода.

Согласно материалам дела, Бекиров, будучи в Крыму, передал некоему "водителю такси, который сейчас участвует в деле в качестве засекреченного свидетеля обвинения под именем Карим Меметов, сумку с почти 12 кг тротила и около 200 патронами калибра 9 мм с просьбой спрятать".

Следствие утверждает, что Бекиров встретился с Меметов в мае 2018 года, передал ему сумку с взрывчаткой и патронами, Меметов спрятал сумку возле поселка Рисовое на севере Крыма, а затем, не дождавшись, что ее заберут, пришел в ФСБ и рассказал обо всем.

"Сегодня в управлении ФСБ в Крыму Эдему Бекирову предъявили постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Ничего нового, по сравнению с подозрением и материалами, которые представила ФСБ для ареста. Но оно было еще менее конкретизировано", - рассказал защитник Бекирова, адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладен.

Он отметил, что Бекиров также согласился 19 декабря на допрос, чтобы предоставить доказательства своей невиновности.