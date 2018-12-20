 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ФСБ выдвинула официальное обвинение активисту Бекирову


фото: facebook
Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову предъявили официальное обвинение в незаконном обороте оружия

Об этом пишет управление ФСБ России в Крыму и Севастополе, сообщает Радио Свобода.

Согласно материалам дела, Бекиров, будучи в Крыму, передал некоему "водителю такси, который сейчас участвует в деле в качестве засекреченного свидетеля обвинения под именем Карим Меметов, сумку с почти 12 кг тротила и около 200 патронами калибра 9 мм с просьбой спрятать".

Следствие утверждает, что Бекиров встретился с Меметов в мае 2018 года, передал ему сумку с взрывчаткой и патронами, Меметов спрятал сумку возле поселка Рисовое на севере Крыма, а затем, не дождавшись, что ее заберут, пришел в ФСБ и рассказал обо всем.

"Сегодня в управлении ФСБ в Крыму Эдему Бекирову предъявили постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Ничего нового, по сравнению с подозрением и материалами, которые представила ФСБ для ареста. Но оно было еще менее конкретизировано", - рассказал защитник Бекирова, адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладен.

Он отметил, что Бекиров также согласился 19 декабря на допрос, чтобы предоставить доказательства своей невиновности.

  • Как сообщалось ранее, российские силовики задержали на въезде в оккупированный Крым жителя Новоалексеевки Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. А на заседании суда ему стало плохо .
  • У него сахарный диабет, недавно он перенес инфаркт, а в январе 2018 года перенес операцию на сердце. Кроме того, Бекиров ходит с помощью протеза на правой ноге ниже колена.
Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

20 декабря, 2018 четверг

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать