ЕС требует от оккупантов освободить активиста Бекирова
20 декабря, 2018, 18:58
Представительство ЕС в Украине призвало освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова
Об этом сообщается в Twitter ведомства.
"Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который был задержан в незаконно аннексированном Крыму, находится под угрозой. Он должен быть немедленно освобожден и ему должна быть срочно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Состояние здоровья крымскотатарский активист Эдема # Бекиров 'а, который был задержан в незаконно аннексированном # Крыму, находится под угрозой. Он должен быть немедленно освобожден и ему должна быть срочно оказана медицинская помощь. #FreeBekirov- EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 20 декабря 2018 г.
- Как сообщалось ранее, российские силовики задержали на въезде в оккупированный Крым жителя Новоалексеевки Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. А на заседании суда ему стало плохо .
- У него сахарный диабет, недавно он перенес инфаркт, а в январе 2018 года перенес операцию на сердце. Кроме того, Бекиров ходит с помощью протеза на правой ноге ниже колена.
- Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову предъявили официальное обвинение в незаконном обороте оружия.
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