ЕС требует от оккупантов освободить активиста Бекирова

20 декабря, 2018, 18:58

Представительство ЕС в Украине призвало освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова

Об этом сообщается в Twitter ведомства.

"Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который был задержан в незаконно аннексированном Крыму, находится под угрозой. Он должен быть немедленно освобожден и ему должна быть срочно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья крымскотатарский активист Эдема # Бекиров 'а, который был задержан в незаконно аннексированном # Крыму, находится под угрозой. Он должен быть немедленно освобожден и ему должна быть срочно оказана медицинская помощь. #FreeBekirov - EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 20 декабря 2018 г.