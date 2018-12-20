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ЕС требует от оккупантов освободить активиста Бекирова

Представительство ЕС в Украине призвало освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова

Об этом сообщается в Twitter ведомства.

"Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который был задержан в незаконно аннексированном Крыму, находится под угрозой. Он должен быть немедленно освобожден и ему должна быть срочно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

  • Как сообщалось ранее, российские силовики задержали на въезде в оккупированный Крым жителя Новоалексеевки Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. А на заседании суда ему стало плохо .
  • У него сахарный диабет, недавно он перенес инфаркт, а в январе 2018 года перенес операцию на сердце. Кроме того, Бекиров ходит с помощью протеза на правой ноге ниже колена.
  • Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову предъявили официальное обвинение в незаконном обороте оружия.
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