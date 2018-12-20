ДТП в Харькове: экспертиза установила, на какой скорости "летело" авто Зайцевой

20 декабря, 2018, 17:11

Адвокат обвиняемого в совершении смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова Сергей Перепелица обнародовал результаты новой экспертизы

Об этом сообщает Общественное.

Согласно выводам, Елена Зайцева двигалась со скоростью 106 км / ч. Новую экспертизу провели в Днепре. Ее проводили по материалам уголовного производства три эксперта.

Суд объявил перерыв до 8-го января.