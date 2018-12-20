ДТП в Харькове: экспертиза установила, на какой скорости "летело" авто Зайцевой
20 декабря, 2018, 17:11
Адвокат обвиняемого в совершении смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова Сергей Перепелица обнародовал результаты новой экспертизы
Об этом сообщает Общественное.
Согласно выводам, Елена Зайцева двигалась со скоростью 106 км / ч. Новую экспертизу провели в Днепре. Ее проводили по материалам уголовного производства три эксперта.
Суд объявил перерыв до 8-го января.
- Напомним, вечером 18 октября в Харькове после столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов , еще 6 пострадали. Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя водитель Lexus Елена Зайцева. Зайцеву в течение 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Позже появилось видео, как Lexus въезжает в толпу .
- Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя. Водитель Volkswagen Tuareg Геннадий Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus. Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя .
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой. Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП. Полиция начала расследование в отношении автошколы, где училась Зайцева. В деле Зайцевой исчез один из ключевых свидетелей .
- Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым в совершении смертельного ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 16 февраля 2019 года.
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