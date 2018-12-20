ЦИК утвердила календарный план президентских выборов

20 декабря, 2018, 21:20

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов 31 марта 2019 года

Календарь ЦИК опубликовала в своем Facebook.

Согласно календарю, до 3 февраля 2019 года граждане или партии должны выдвигать кандидатов на пост президента. Их регистрация продлится до 8 февраля.

До 18 февраля уже должны образовать окружные избирательные комиссии.

Предвыборная агитация продлится до конца 29 марта.

31 марта, собственно в день выборов, голосования пройдет с 8:00 по 22:00.

До 10 апреля должны объявить официальные результаты выборов.

Новоизбранный президент должен начать выполнять свои обязанности не позднее 30 дней после официального объявления результатов выборов.