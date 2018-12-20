 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЦИК утвердила календарный план президентских выборов

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов 31 марта 2019 года

Календарь ЦИК опубликовала в своем Facebook.

Согласно календарю, до 3 февраля 2019 года граждане или партии должны выдвигать кандидатов на пост президента. Их регистрация продлится до 8 февраля.

До 18 февраля уже должны образовать окружные избирательные комиссии.

Предвыборная агитация продлится до конца 29 марта.

31 марта, собственно в день выборов, голосования пройдет с 8:00 по 22:00.

До 10 апреля должны объявить официальные результаты выборов.

Новоизбранный президент должен начать выполнять свои обязанности не позднее 30 дней после официального объявления результатов выборов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать