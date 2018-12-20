Бизнес-отдел издания "Новое Время" лишился главреда и журналистов

20 декабря, 2018, 21:02

Из отдела "Бизнес" издания "Новое Время" уволились главный редактор Олег Гавриш и часть штата журналистов

Об этом сообщил экс-главный редактор "Новое Время.Бизнес" Олег Гавриш.

По словам Олега Гавриша, он и часть его команды покинули бизнес-редакцию для того, чтобы заниматься новыми проектами. Экс-редактор утверждает, что никаких конфликтов с руководством и собственником ни у него, ни у журналистов не было.

"У нас был опреденный договор, по нему мы должны были сделать страницу НВ Бизнес, которую мы сделали. Мы работали и хорошо сделали свою работу. Сейчас нам нужно заниматься своими проектами - телевизионными, радио. Мы решили полностью посвятить им время. Тем более есть причины, почему нужно посвящать им время: необходимо придумать новый формат", - отметил он.

В то же время, Олег Гавриш отказался называть существующие и будущие проекты, в которые он и его команда ушли из "Нового Времени". Имени своего приемника на посту редактора "Новое Время. Бизнес" Олег Гавриш также не знает.

Напомним, издание "Новое Время" было основано весной 2014 года командой, которая до этого работала над изданием "Корреспондент". Инвестором "Нового Времени" стал Томаш Фиала, глава инвестиционного фонда Dragon Capital и президент Европейской бизнес-ассоциации (EBA). Главным редактором издания остается Виталий Сыч.