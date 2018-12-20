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Amazon направила случайному мужчине почти 2000 записей частных разговоров другого человека

Пользователь Amazon из Германии запросил в компании данные, которые она хранит о его действиях, покупках и перемещениях. Однако взамен получил совсем не то, что ожидал

Как пишет Engadget, в полученном zip-архиве он нашел 1,7 тыс. записей другого человека, сделанных голосовым помощником Amazon Alexa.

После этого неназванный мужчина обратился в службу поддержки Amazon, однако не получил ответа. Через некоторое время ссылки на загрузку файла от компании заблокировали, однако мужчина уже успел сохранить все данные на компьютере.

Лишь после того, как о ситуации заговорили в СМИ, компания откликнулась: представитель Amazon признал проблему, назвав ее "единичным случаем и человеческой ошибкой".

"Этот печальный случай был результатом человеческой ошибки. Мы решили проблему с двумя заказчиками и приняли меры для дальнейшей оптимизации наших процессов. В качестве меры предосторожности мы связались с соответствующими органами", - прокомментировали в компании.

Напомним, по новому закону о защите персональных данных пользователи из Европы могут по запросу получить всю информацию, которую интернет-компании собирают о них и хранят на своих сервисах. Среди этих данных встречаются и действительно конфиденциальные - например, о геолокации, по которой можно определить место жительства или работы пользователя.

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