Аэропорт "Борисполь" предупредил о задержке посылок из-за нехватки рабочих рук

20 декабря, 2018, 11:02

Международный аэропорт "Борисполь" в связи с большими сезонными объемами грузов вводит временное ограничение прибытия импортных грузов на грузовой терминал

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передает "Экономическая правда" .

Необходимость временного ограничения возникла из-за резкого увеличения объемов грузов за последние две недели. Ограничения будут действовать с 24 декабря 2018 по 4 января 2019 года.

"Ситуация обусловлена ​​недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили, что аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта.

Также отмечается, что экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.

В то же время в сети уже появились фото засыпанных снегом грузов, которые лежат в аэропорту "Борисполь".

"На этих фото - экспресс грузы, которых здесь не должно быть никогда! Не должны неделями лежать под снегом документы, дипломатическая почта, партии товаров, посылки и запасные части к производственным линиям и т.д. Это десятки тысяч отправлений. Все это требовало срочной доставки в Украину", - написал пользователь Евгений Голуб.