Аэропорт "Борисполь" предупредил о задержке посылок из-за нехватки рабочих рук
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передает "Экономическая правда" .
Необходимость временного ограничения возникла из-за резкого увеличения объемов грузов за последние две недели. Ограничения будут действовать с 24 декабря 2018 по 4 января 2019 года.
"Ситуация обусловлена недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщили, что аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта.
Также отмечается, что экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.
В то же время в сети уже появились фото засыпанных снегом грузов, которые лежат в аэропорту "Борисполь".
"На этих фото - экспресс грузы, которых здесь не должно быть никогда! Не должны неделями лежать под снегом документы, дипломатическая почта, партии товаров, посылки и запасные части к производственным линиям и т.д. Это десятки тысяч отправлений. Все это требовало срочной доставки в Украину", - написал пользователь Евгений Голуб.
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