 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Аэропорт "Борисполь" предупредил о задержке посылок из-за нехватки рабочих рук

Международный аэропорт "Борисполь" в связи с большими сезонными объемами грузов вводит временное ограничение прибытия импортных грузов на грузовой терминал

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передает "Экономическая правда" .

Необходимость временного ограничения возникла из-за резкого увеличения объемов грузов за последние две недели. Ограничения будут действовать с 24 декабря 2018 по 4 января 2019 года.

"Ситуация обусловлена ​​недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили, что аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта.

Также отмечается, что экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.

В то же время в сети уже появились фото засыпанных снегом грузов, которые лежат в аэропорту "Борисполь".

"На этих фото - экспресс грузы, которых здесь не должно быть никогда! Не должны неделями лежать под снегом документы, дипломатическая почта, партии товаров, посылки и запасные части к производственным линиям и т.д. Это десятки тысяч отправлений. Все это требовало срочной доставки в Украину", - написал пользователь Евгений Голуб.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

20 декабря, 2018 четверг

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать