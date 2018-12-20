1120 танков, 2600 бронированных машин и 442 РСЗО Порошенко о военных РФ на границе с Украиной
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Донецкой области, передает Еспресо.TV .
"С конца августа Россия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной - от Беларуси до оккупированного Крыма и Приднестровья. Растет число российских войск, танков, бронированных маши, систем залпового огня, появились тактически-ракетные комплексы", - сказал он .
По словам Порошенко, решение о военном положении было принято не только из-за агрессивных действий военных РФ в Керченском проливе в украинских моряков, а из-за военно-стратегической обстановки вокруг Украины. По данным украинской разведки, обстановка обострилась.
"Наземные группировки войск РФ вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях в Донбассе и Крыму составляют 28 батальонных тактических групп, более 1120 танков, более 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем и 442 РСЗО, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов", - сказал президент.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
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