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1120 танков, 2600 бронированных машин и 442 РСЗО Порошенко о военных РФ на границе с Украиной

С конца августа 2018 года Россия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Донецкой области, передает Еспресо.TV .

"С конца августа Россия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной - от Беларуси до оккупированного Крыма и Приднестровья. Растет число российских войск, танков, бронированных маши, систем залпового огня, появились тактически-ракетные комплексы", - сказал он .

По словам Порошенко, решение о военном положении было принято не только из-за агрессивных действий военных РФ в Керченском проливе в украинских моряков, а из-за военно-стратегической обстановки вокруг Украины. По данным украинской разведки, обстановка обострилась.

"Наземные группировки войск РФ вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях в Донбассе и Крыму составляют 28 батальонных тактических групп, более 1120 танков, более 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем и 442 РСЗО, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов", - сказал президент.

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