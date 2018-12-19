Иск Медведчука позволит напомнить, как он "защищал" Стуса при СССР - Гопко

19 декабря, 2018, 13:53

Судебный процесс по иску кума Владимира Путина Виктора Медведчука к народному депутату Анне Гопко позволит поднять архивные документы и напомнить обществу, что Медведчук делал во времена СССР, в частности, как способствовал осуждению и ссылке украинского поэта Василия Стуса

Об этом Гопко заявила журналистам в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV .

"Что, мы видим, делает Медведчук. Медведчук фактически подает иски на украинских депутатов, отвлекая их от государственных дел. В частности, в моем случае - после поста в Facebook, датированного 3 сентября, накануне годовщины гибели Стуса. Это дело очень резонансное, поскольку именно Медведчук был адвокатом Стуса в то время. Как говорил сам Василий Стус, он отказывался от услуг такого адвоката, четко понимая, что срок заключения может быть увеличен ", - сказала Гопко.

Нардеп отметила, что Стус - не единственный политзаключенный, которого Медведчук "защищал" в интересах КГБ.

"Есть другие примеры. До сих пор жив господин Концевич, у которого адвокатом тоже был Медведчук. И когда судья вынес приговор в 3 года, Медведчук ходатайствовал о дополнительных 1,5 года и фактически вместо адвоката превратился в прокурора. То, что Медведчук подал на меня в суд, будет хорошей возможностью вытянуть архивы и на самом деле показать, чем в советское время занимался адвокат Медведчук, представляя фактически интересы КГБ ", - добавила Гопко.

Нардеп также заявила, что Медведчука не следует привлекать к обсуждениям в Минске со стороны Украины.

"Согласно заявлениям президента Украины и представителя в Трехсторонней контактной группе в Минске, последние полгода Медведчук действительно участвует в качестве представителя Украины. Наконец это сбылось, потому что с 2014 лично я считаю, что это была плохая идея - привлечь кума Путина к освобождению украинских заключенных, то ли заложников, то ли политических заключенных", - сказала Гопко.