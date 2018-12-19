Wexler Group займется добычей и переработкой нефти
Wexler Group будет заниматься не только трейдингом, но и добычей и переработкой нефти.
Об этом в интервью LB.ua заявил владелец группы Петр Белз.
По словам Бэлза, производство нефтепродуктов - следующий этап развития бизнеса группы.
"Мы будем инвестировать в добычу нефти и дальнейшую переработку", - заявил Белз.
По словам владельца группы Wexler Group, вопрос собственной добычи возник после принятия решения о производстве, поскольку переработка импортной нефти не увеличит топливную стабильность украинского рынка.
"На сегодня я не вижу смысла перерабатывать импортную нефть. Какая разница, что импортировать? Мы уже импортируем готовый продукт", - отметил Петр Белз.
Wexler Group является одним из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов в Украине. Группа объединяет такие предприятия, как "Анвитрейд", "Яуснь Транс 27", "Терминал Ойл", "OPTIMUS-LPG", "OptimusOil" и другие.
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