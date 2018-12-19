Wexler Group займется добычей и переработкой нефти

19 декабря, 2018, 16:00

По словам владельца Wexler Group, производство нефтепродуктов - следующий этап развития бизнеса группы

Wexler Group будет заниматься не только трейдингом, но и добычей и переработкой нефти.

Об этом в интервью LB.ua заявил владелец группы Петр Белз.



По словам Бэлза, производство нефтепродуктов - следующий этап развития бизнеса группы.



"Мы будем инвестировать в добычу нефти и дальнейшую переработку", - заявил Белз.

По словам владельца группы Wexler Group, вопрос собственной добычи возник после принятия решения о производстве, поскольку переработка импортной нефти не увеличит топливную стабильность украинского рынка.



"На сегодня я не вижу смысла перерабатывать импортную нефть. Какая разница, что импортировать? Мы уже импортируем готовый продукт", - отметил Петр Белз.



Wexler Group является одним из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов в Украине. Группа объединяет такие предприятия, как "Анвитрейд", "Яуснь Транс 27", "Терминал Ойл", "OPTIMUS-LPG", "OptimusOil" и другие.